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“التنورة والاستعراضات الشعبية” في وداع ضيوف المؤتمر الاقتصادى بالمطار

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“التنورة والاستعراضات الشعبية” في وداع ضيوف المؤتمر الاقتصادى بالمطار “التنورة والاستعراضات الشعبية” في وداع ضيوف المؤتمر الاقتصادى بالمطار

الفرقة الاستعراضية بالمطار

ودعت فرقة الاستعراضات الشرقية بمطار القاهرة الدولى صباح اليوم الاحد الوفود العائدة من المؤتمر الاقتصادى العالمى المنعقد بمدينة شرم الشيخ، وسط تفاعل من الركاب والوفود العائدين والعاملين بالمطار التي قامت بتشجيعهم والتقاط الصور التذكارية للراقصين بالمطار .

تواجد الطيار أحمد جنينة رئيس شركة الميناء على رأس المستقبلين بمعاونة فريق ضم مجدى سليمان مدير عام العلاقات العامة بالشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية ورئيس اللجنة المنظمة لتوديع واستقبال الضيوف المشاركين بمطار القاهرة، وحمدى الشيخ مدير عام العلاقات العامة بالمطار.

ومن المقرر ان تصل اليوم ٢٣ رحلة قادمة من شرم الشيخ لنقل الضيوف ، يقوم فريق من العلاقات العامة بالمطار والخدمة الممميزة بانهاء كافة اجراءات الوفود واصطحابهم لصالات السفر الدولى بواسطة سيارات حديثة حتى قيام رحلاتهم.

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