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بدء محاكمة 23 متهمًا بمحاولة اقتحام قسم كرداسة.. والنيابة تقدم إخطار مصلحة السجون

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بدء محاكمة 23 متهمًا بمحاولة اقتحام قسم كرداسة.. والنيابة تقدم إخطار مصلحة السجون بدء محاكمة 23 متهمًا بمحاولة اقتحام قسم كرداسة.. والنيابة تقدم إخطار مصلحة السجون

مجاكمة مذبحة كرداسة

بدأت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، وعضوية المستشارين ياسر ياسين وعبد الرحمن صفوت الحسينى،وحضور خالد عارف وكيل النيابة وأمانة سر أحمد صبحى, ومحسن مدحت تنفيذ الجنايات ، نظر محاكمة 23 متهما بواقعة الهجوم على مركز شرطة كرداسة مساء يوم 3 يوليو العام الماضى.

وقدم خالد عارف ممثل النيابة نتيجة التحقيق مع مامور سجن وادى النطرون لتغيب متهمين بالجلسة السابقة، وإخطار موقع من اللواء حسن السوهاجى مدير مصلحة السجون واكد الاخطار ان تاخير المتهمين جاء نتيجة مامورية الترحيلات، كما قدم التحريات الخاصة بالمتهم “نجاح الطاهر”، وأشارت عليه المحكمة بالنظر والارفاق.

وهى القضية رقم 11010 لسنة 2013 جنايات كرداسة. وأحالت النيابة المتهمين لمحكمة الجنايات، بعدما وجهت لهم تهم التجمهر والإتلاف العمدى والتخريب والتأثير على رجال السلطة العامة، فضلًا عن قتل هانى محمود إبراهيم عبد اللطيف من قوات الشرطة بمركز شرطة كرداسة عمدًا، والشروع فى قتل آخرين، واستعمال القوة والعنف مع ضباط الشرطة وحيازة الأسلحة.

 

 

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