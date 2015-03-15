تأجيل محاكمة 51 متهمًا في قضية أحداث سجن بورسعيد لجلسة 26 أبريل

قررت محكمة جنايات بورسعيد والمنعقدة بأكاديمية الشرطة تأجيل رابع جلسات محاكمة 51 متهمًا في قضية أحداث سجن بورسعيد لاتهامهم بقتل الضابط أحمد البلكي وأمين شرطة ايمن العفيفى و 40 أخرين بورسعيد و إصابة أكثر من 150 أخرين إلى جلسة 26 إبريل.

و اثبتت المحكمة في محضر الجلسة أنها عاودت الرجوع للنطق بالقرار و تبين انصراف جميع المحامون الحاضرون عن المتهمين، وأشارت على أنها حريصة على إنجاز الفصل في الدعوى و انها طلبت منهم تقديم شكوى بما يروه من طلبات و لكنهم فضلوا ما اثبتوه بمحضر الجلسة و انصرفوا.

و قررت بعد المداولة إرسال صورة من محضر الجلسة إلى مساعد الوزير لقطاع السجون للتحقيق فيها و عرض جميع المتهمين المحبوسين على مصلحة الطب الشرعي وسببها وتاريخ حدوثها والأداة المستخدمة فيها، وبيان المتسبب فيها ويحرر تقرير طبي مفصل لكل متهم و يرجئ سؤال المضباط المطلوبون في جلسة اليوم 15 مارس و 16 و 17 إلى جلسة 26 إبريل و تقدم التقارير في تلك الجلسة.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد محمد الشربينى وعضوية المستشارين سعيد عيسي حسن وبهاء الدين فؤاد توفيق وبحضور كل من طارق كروم ومحمد الجميل وكلاء النيابة وبسكرتارية محمد عبد الستار.

كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين أنهم خلال أيام 26 و27 و28 يناير 2013 قتلوا وأخرون مجهولون الضابط أحمد أشرف إبراهيم البلكي وأمين الشرطة أيمن عبد العظيم احمد العفيفى عمدا مع سبق الاصرار والترصد.

وأثبتت التحريات ان المتهمين قد عقدوا النية على قتل رجال الشرطة والمتظاهرين السلميين وذلك عقب صدور الحكم فى قضيه استاد بورسعيد.

وأعدوا اسلحة نارية “بنادق آلية خرطوش ومسدسات ” واندسو وسط المتظاهرين السلميين والعترضين على نقل المتهمين في القضية وانتشروا في محيط سجن بورسعيد العمومي والشوارع المحيطة وعقب صور الحكم قاموا باطلاق الأعيرة النارية من أسلحة مختلفة صوب المجني عليهما، قاصدين من ذلك قتلهما وإحداث الإصابات الموضوعة بتقرير التشريح والتي أودت بحياتهما.

واقترنت بهذه الجناية جنايات أخرى في ذات المكان والزمان، حيث تم قتل اربعون اخرون مرفق اسمائهم بالتحقيق مع سبق الاصرار والترصد مع عقد النية على قتل رجال الشرطه والمتظاهرين السلمين عقب النطق بالحكم فى القضية، مشيرا إلى أنهم انتشروا بين المتظاهرين في محيط سجن بورسعيد العمومي والاقسام الشرطية المتواجدة بمحافظة بورسعيد وقاموا باطلاق النار على المجنى عليهم وكما جاء فى تقارير الصفة التشريحية.