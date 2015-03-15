رهبان وادي الريان ينظمون مؤتمرًا صحفيًا اليوم

ينظم رهبان دير وادى الريان مؤتمرًا صحفيًا اليوم لعرض موقفهم فى الأزمة التى حدثت بين الدير والكنيسة ،وتوضيح مالديهم من آراء بشأن الرهبان ودير وادى الريان وعلاقتهم بالكنيسة ،خاصة بعد تطور الموقف بعد إعتصام عددا من الرهبان أمام الدير لمنع البدء فى الطريق الإقليمى والمزمع إنشاءه لكنيسة لمروره بالدير وتاثيره على عدد من الكنائس والمغائر الأثرية – على حد قولهم – ،الأمر الذى أدى إلى صدور بيان من الكنيسة تعلن فيه عدم الإعتراف بالدير وتتبرأ من 6 من الرهبان.

وكان مجمع رهبان دير القديس مكاريوس السكندري وادي الريان الفيوم والشهير بوادى الريان قد أصدروا بيانا أكدوا فيه على خضوعه الكامل لرئاسة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ممثلة في قداسة البابا تواضروس.

كما طالب المجمع بإرسال أب مدبر يرعى الدير ويتكلم عنه ، بسبب وجود بعض الآباء الذين يسيئون للدير ويكسرون نذر الطاعة به.