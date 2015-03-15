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مصرللطيران تكثف رحلاتها اليوم وغدًا لشرم الشيخ لعودة المشاركين بالمؤتمر اﻹقتصادي

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مصرللطيران تكثف رحلاتها اليوم وغدًا لشرم الشيخ لعودة المشاركين بالمؤتمر اﻹقتصادي مصرللطيران تكثف رحلاتها اليوم وغدًا لشرم الشيخ لعودة المشاركين بالمؤتمر اﻹقتصادي

للطيران – أرشيفية

تكثف شركة مصر للطيران رحلاتها اليوم وغدا إلي مطار شرم الشيخ الدولي لعودة الوفود العربية واﻷجنبية المشاركة في المؤتمر الإقتصادي مصر المستقبل .

صرح الطيار سامح الحفني رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران أن الشركة تسير اليوم 23 رحلة جوية إلي مطار شرم الشيخ لعودة 1900 راكباً بعد انتهاء فاعليات اليوم الثالث للمؤتمر ليصل بذلك عدد رحلات الجسر الجوي الذي بدأته مصر للطيران اعتباراً من 10 مارس وحتي نهاية رحلات اليوم 116 رحلة جوية نقلت خلالها 9817 راكباً.

وأضاف الحفني تواصل الشركة غداً إلي ذروة التشغيل بتسيير 24 رحلة جوية من مطار شرم الشيخ لعودة ما يقرب من 2207 راكباً من الوفود المشاركة في المؤتمر اﻹقتصادي .

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