تركيا: «أردوغان» سيراقب 77 مليون مواطن من قصر الرئاسة

قالت صحيفة” طرف” (Taraf) التركية اليومية إن الرئيس رجب طيب أردوغان أصدر قرارا بتشكيل غرفة عمليات داخل قصر رئاسة الجمهورية الجديد (القصر الأبيض) لمراقبة المدن التركية المختلفة باستخدام كاميرات التحكم عن بعد والطائرات بدون طيار.

وبحسب المشروع الجديد الذي استكملت السلطات التركية البنية التحتية له، فقد تقرر تشكيل غرفة عمليات مركزية للبث الحي داخل القصر الأبيض الخاص بأردوغان، متصلة بكاميرات التحكم عن بعد والطائرات بدون طيار المنتشرة على مستوى 81 مدينة هو عدد المدن التركية.

وبحسب الصحيفة، سيتمكن رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان من خلال المشروع الجديد من متابعة كل الأحداث الاجتماعية في الشارع التركي والعمليات العسكرية، وحتى الحالة المرورية في المدن التركية المختلفة. وتتكون غرفة العمليات من 143 شاشة موصلة بالكاميرات الموزعة في الميادين الرئيسية والطائرات بدون طيار.

مركز عمليات:

> تشبه غرفة العمليات التي يتم تشكيلها داخل قصر الرئاسة الجديد، غرفة العمليات التي تظهر في أفلام السينما الأمريكية” هوليوود” ويدير منه الرئيس الأمريكي العمليات العسكرية ومحاطة بشاشات مراقبة من جميع الجهات.

> وتضم الغرفة فريقا لديه القدرة على مراقبة 77 مليون مواطن تركي، والوصول إلى أدق المعلومات الشخصية في اللحظة المطلوبة.

143 شاشة مراقبة

> تضم غرفة العمليات شاشات مراقبة بحجم 11×13، أي ستضم نحو 143 شاشة مراقبة تبث لقطات حية من كاميرات المراقبة المنتشرة في المدن التركية المختلفة، التي ستنقل كل ما يحدث في الشارع التركي إلى قصر الرئاسة لحظة بلحظة.

تسليم الأرقام السرية للمشروع

> تتم كل أعمال المشروع الجديد وتشكيل النظام الخاص به والبنية التحتية له، في سرية تامة بين القيادات رفيعة المستوى داخل الدولة التركية.

وفرضت سلطات الأمن طوقا من السرية وحظر اقتراب أو دخول أي شخص باستثناء العاملين بغرفة العمليات الجديدة.كما تم تخصيص غرف خاصة بفرق قوات الأمن والاستخبارات وقوات الدرك (الجاندرما).

ويتم منع اقتراب أي من المسؤولين إلى غرفة العمليات إلا في حالة الطوارئ لتشكيل فريق في نقطة قريبة من موقع الغرفة للتنسيق بين الإدارات المختلفة.