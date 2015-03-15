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70 مخالفة تموينية بأسواق السويس خلال شهر ونصف‎

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70 مخالفة تموينية بأسواق السويس خلال شهر ونصف‎ 70 مخالفة تموينية بأسواق السويس خلال شهر ونصف‎

أرشيفية

تمكنت مديرية بالسويس خلال شهر ونصف منذ أول فبراير حتى الأسبوع الثانى من شهر مارس الحالى من ضبط 70 مخالفة بالأسواق ما بين إحباط تهريب دقيق ومواد بترولية ومخالفات فى بيع السلع الغذائية بالأسواق.

وقال مجدى عبد العال، وكيل وزارة التموين بالسويس، فى تصريحات خاصة، إن الرقابة التموينية وجميع مفتشى التموين فى الإدارات المختلفة تمكنوا من 28 مخالفة متنوعة، بالإضافة إلى ضبط 1 محضر بيع أزيد من السعر و8 شهادة صحية و2 حصول على حصة تموينية بدون وجه حق و1 حصول على فروق بدون وجه حق. أضاف وكيل وزارة التموين أنه تم ضبط 4 مخالفات أنتاج دقيق بلدى 82 % غير نطابق للمواصفات و2 أنتاج أرز طبيعى 2 ارتفاع نسبة الكسر و 1 مخالفة إنتاج أرز طبيعى غير مطابق للمواصفات وغير صالح للاستهلاك.

وقال إنه تم ضبط 10 محاضر لمحلات لعدم وجود شهادة صحية و 3 سلع غير مطابقة للمواصفات و14 محضر لعدم إعلان أسعار السلع و2 سلع مجهولة و2 عرض لحوم طازجة للبيع مكشوفة و9 إقامة أوكازيون بدون تصريح ومحضر واحد لكتابة لافتات باللغة الانجليزية ومحضر بيع ألبان بدون ترخيص.

 

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