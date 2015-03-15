محمود طاهر لـ في الجول: استاد الأهلي سيمثل نقلة عظيمة

لن يكون مجرد استاد كرة، بل ومجمع رياضي وفندق ومنطقة تجارية، تجعل الأهلي يفخر بمشروعه الذي يناقشه في المؤتمر الاقتصادي المصري يوم الأحد.

طاهر صرح لـFilGoal.com بأن مشروع الأهلي "سيمثل نقلة نوعية في الرياضة المصرية، وسيكون فخرا لجماهير النادي".

ويقع المشروع في منطقة الشيخ زايد، وقد أشرف على تصميماته شركات من ألمانيا وهولندا بحسب تصريحات رئيس النادي.

وعلم FilGoal.com أن الأهلي يطلب 2 مليار أو 2 ونصف مليار جنيه لتغطية مشروعه، وأن القلعة الحمراء في مرحلة تفاوض مع شركتين من الإمارات حتى الآن.

ويأمل الأهلي في أن يمتلك استادا يساعده على زيادة أرباحه وتقليص مصاريفه في إيجار ملاعب كل مباراة يخوضها.