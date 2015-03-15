دجلة يوضح لـ في الجول – مشروع ' انتشاره ' في المؤتمر الاقتصادي

يعرض نادي وادي دجلة مشروعا كبيرا في المؤتمر الاقتصادي المصري الذي يقام حاليا في مدينة شرم الشيخ.

هذا المشروع عبارة عن إنشاء العديد من فروع النادي في مدن خليجية، بداية بدبي التي بالفعل تشهد إنشاء فرعا لوادي دجلة.

ويهدف نادي وادي دجلة لاستغلال نجاحاته الداخلية وقدراته في تطوير الرياضات المختلفة والرياضيين الذين يراعهم، وذلك لتكرار التجربة في الخليج.

وكان الأهلي قد قرر بدوره دخول المؤتمر الاقتصادي المصري في شرم الشيخ بمشروع استاد القلعة الحمراء.

ويهدف الأهلي لجذب 2 مليار جنيه لتمويل مشروعه الذي "سيمثل نقلة نوعية للرياضة المصرية وللقلعة الحمراء" على حد وصف رئيس النادي محمود طاهر.