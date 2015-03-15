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#سموحة_الافريقي يحلم بميراث المصريين من الأندية النيجيرية

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#سموحة_الافريقي يحلم بميراث المصريين من الأندية النيجيرية #سموحة_الافريقي يحلم بميراث المصريين من الأندية النيجيرية

في موسمه الإفريقي الأول، وبعد بلوغه دور الـ32 بتخطي أهلي طرابلس الليبي، يأمل سموحة في بلوغ ثمن نهائي دوري أبطال إفريقيا مستغلا التفوق التاريخي للمصريين على الأندية النيجيرية حين يواجه نادي إنيمبا.

سموحة والذي يتطلع لتأكيد جدارته بتمثيل إفريقيا، سيصطدم بالفريق النيجيري إنيمبا..وسيسعى لتأكيد تفوق الأندية المصرية على فريق "الفيل الأزرق"..والذي خسر أمام المصريين خمس مرات من قبل.

مصر VS إنيمبا

الفرق المصرية واجهت إنيمبا أربع مرات من قبل بإجمالي ثماني مباريات..فازت 5 وخسرت مرتين.

وكان الإسماعيلي هو صاحب الصدام الأول حين واجه إنيمبا في دوري الأبطال عام 2003 مرتين.

في دور المجموعات فاز الدراويش في الإسماعيلية 6-1 وخسروا في نيجيريا 4-2..ثم تقابل الفريقين مجددا في المباراة النهائية والتي حسمها الفريق النيجيري بالفوز 2-0 والخسارة في مصر 1-0.

بعد ذلك بسنتين لعب إنيمبا في دور المجموعات من نفس المسابقة أمام الأهلي وخسر في المباراتين 1-0 في نيجيريا و2-1 بالقاهرة..وتوج المارد الأحمر بلقب البطولة في النهاية على حساب النجم الساحلي التونسي.

وكان إنيمبا ضحية جديدة من ضحايا الأهلي في طريقه نحو لقب الأبطال عام 2008، إذ أطاح به المارد الأحمر من الدور نصف النهائي قبل أن يفوز على القطن الكاميروني في المباراة النهائية.

مصر VS نيجيريا

الأندية المصرية والنيجيرية تواجهت 56 مرة، فاز المصريون 25 وخسروا 18..

وفي مواجهات خروج المغلوب تواجهوا 19 مرة، نجحت الفرق المصرية في التأهل 11 مرة منها.

النهائيات

بخلاف النهائي المذكور سابقا والذي خسر فيه الإسماعيلي أمام إنيمبا عام 2003، فإن الفرق المصرية حققت ثلاثة ألقاب على حساب النيجيريين في المسابقات الإفريقية عبر التاريخ.

فكان أول الألقاب من نصيب نادي الزمالك عام 1984 حين هزم شوتينج ستارز في لقاء العودة بهدفي جمال عبد الحميد وكان قد خسر ذهابا 1-0.

بعدها بعام واحد تفوق الأهلي على ليفينتيس يونايتد في نهائي كأس الكؤوس الإفريقية بالفوز 2-0 بالقاهرة بهدفي مجدي عبد الغني وزكريا ناصف وكان قد خسر ذهابا 1-0.

ثم عاد الزمالك مرة أخرى لحصد لقب الأبطال عام 1996 على حساب شوتينج ستارز مجددا ولكن هذه المرة توج عن طريق ركلات الترجيح.

الصدام الأخير

في مشوار الأهلي نحو لقب دوري الأبطال عام 2012 أطاح بفريق سانشاين ستارز النيجيري من نصف النهائي في أخر صدام مصري-نيجيري على مستوى الأندية في المسابقات الإفريقية.

انتهى لقاء الذهاب وقتها 3-3 في نيجيريا، سجل محمد ناجي جدو هدفين والسيد حمدي هدف.

ثم سجل جدو هدف الفوز بمباراة العودة في القاهرة.

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