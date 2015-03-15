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#الزمالك_الافريقي - خطة فيريرا .. تثبيت طلبة وحرية لحازم وحفني وعيد

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#الزمالك_الافريقي - خطة فيريرا .. تثبيت طلبة وحرية لحازم وحفني وعيد #الزمالك_الافريقي - خطة فيريرا .. تثبيت طلبة وحرية لحازم وحفني وعيد

يلعب الزمالك مباراته الأولى أمام رايون سبورتس تحت قيادة المدير الفني جوزفالدو فيريرا، فكيف ستكون خطته؟

FilGoal.com تابع تدريبات الزمالك الأخيرة والتي وضح فيها خطته التي سعتمد عليها أمام رايون سبورتس.

وعلى الرغم من أن فيريرا يعلم أن حمادة طالبة مدافع الفريق لا يجيد في الظهير الأيسر، إلا أنه سيعتمد عليه بشكل مختلف.

تعرف على التشكيل المتوقع

سيتحول طلبة لظهير دفاعي نادرا ما يتقدم للهجوم لكي يتحرك الطرف الأيمن بقيادة حازم إمام.

تثبيت ثلاثة مدافعين في الخلف سيمنح فرصة لمعروف يوسف وأيمن حفني وأحمد عيد عبد الملك لحرية هجومية.

ووضح حرص فيريرا في التدريبات على توجيه لاعبيه لدعم الهجوم بكل الخطوط مع الحذر الدفاعي للمدافعين.

ودرس الزمالك نقاط قوة وضعف رايون سبورتس من خلال مشاهدة مباراته في الدور التمهيدي وعلى هذا الأساس تم وضع الخطة.

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