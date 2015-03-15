بالصور.. شكري يستقبل وفد الكونجرس الأمريكي في شرم الشيخ

استقبل وزير الخارحية، سامح شكري، مساء أمس السبت، في شرم الشيخ وفد مجلس النواب بالكونجرس الأمريكي برئاسة النائب الجمهوري دانا روٍرابيكر وعضوية النائب ستيف كنج والنائب ريبل وبحضور السفير الأمريكي بالقاهرة.

وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية السفير بدر عبد العاطي ان الوزير شكري تناول في لقائه مع وفد الكونجرس الامريكي العلاقات الثنائية ببن مصر والولايات المتحدة وأهمية الحفاظ عليها بما يخدم المصالح المشتركة لهما ويعكس الطبيعة الاستراتيجية لهذه العلاقات.

وأضاف المتحدث أن وفد الكونجرس شدد خلال البقاء علي دعمهم الكامل لمصر في حربها ضد الإرهاب وتحقيق التنمية والاستقرار بها، وأكدوا علي أهمية عقد المؤتمر الاقتصادي في هذا التوقيت الهام ونجاحه قي نقل الصورة الحقيقة لمصر للعالم، واشادوا بخطاب السيد الرئيس في الاحتفال بالمولد النبوي لتصحيح الخطاب الديني.

من جانبه، عرض الوزير شكري للرؤية المصرية للارهاب باعتبارها ظاهرة عالمية تتطلب تضافر الجهود المصرية والأمريكية والعالمية لمكافحتها وتوفير الموارد اللازمة للقضاء عليها.

وقال عبد العاطي ان اللقاء تناول الاوضاع في منطقة الشرق الاوسط وما تموج به المنطقة من اضطرابات وعدم استقرار نتيجة لتفشي التنظيمات الارهابية، حيث تم مناقشة الاوضاع في ليبيا واهمية دعم الحكومة الشرعية في طبرق وتمكينها من الدفاع عن نفسها ومحاولة الارهاب ورفع الحظر عن تصدير السلاح للحكومة الشرعية والتحرك في تحقيق الحل السياسي بالتوازي مع محاربة الارهاب.

وجدد وفد الكونجرس دعمه الكامل لمصر في حربها ضد الإرهاب وسعيها لتحقيق الاستقرار والتنمية.