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بالصور.. محافظ المنيا يتفقد المستشفى الجامعي ويوجه بتوفير الرعاية الصحية للمرضى

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بالصور.. محافظ المنيا يتفقد المستشفى الجامعي ويوجه بتوفير الرعاية الصحية للمرضى بالصور.. محافظ المنيا يتفقد المستشفى الجامعي ويوجه بتوفير الرعاية الصحية للمرضى

محافظ المنيا يتفقد المستشفى الجامعي

تفقد اللواء صلاح الدين زيادة، محافظ المنيا، عدد من أقسام مستشفى الجامعة، لمتابعة سير العمل والاطمئنان على الخدمات الطبية والرعاية الصحية المقدمة للمرضى بالمستشفى.

ورافق المحافظ خلال جولته بالمستشفى الدكتور أشرف عثمان، مدير المستشفى وإسماعيل الفحام، رئيس مركز ومدينة المنيا.

والتقى المحافظ بعدد من المرضى واطمأن على حالتهم الصحية ،كما استمع إلى مطالبهم واحتياجاتهم من خلال ذويهم المرافقين لهم، ووجه بتوفير كافة أوجه الرعاية والخدمات الصحية ،مؤكدا أن الطب مهنة إنسانية قبل كل شيء ،ويتطلب الإخلاص والتفاني في العمل.

من جانبه قال الدكتور علاء السيد، نائب مدير مستشفى الجامعة، إن المستشفى واجهت نقصا شديدا في عقار “الألبومين” الفترة الماضية مثلها مثل باقي محافظات الجمهورية ،حيث يعد العقار أساسا في كافة الجراحات ،مشيدا بدور المحافظ في مخاطبة وزارة الصحة لتوفير العقار، حيث استلمت المستشفى حوالي 1000 وحدة من العقار.

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