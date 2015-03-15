بدء وصول الوفود المشاركة في مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية

بدأ مطار الأقصر الدولي، اليوم الأحد، في استقبال الوفود المشاركة في مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية الذي سيقام حفل افتتاحه غدا بقاعة مركز المؤتمرات المطلة علي كورنيش النيل .

وكانت الفعاليات الموازية للمسابقات في مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، قد بدأت يوم 10 مارس الجاري حيث توافد شباب عشر دول إفريقية شقيقة (رواندا – بروندي – أثيوبيا – أوغندا – السودان – كينيا – تنزانيا – مصر – غانا – غينيا)، للعمل على تطوير السيناريو وبدء التصوير بالأقصر في نهر النيل ومعبدي الأقصر وحتشبسوت بقيادة المخرج الأثيوبي العالمي هايلي جريما.

وبدأت ورشة تحيا السينما، لشباب الأقصر بإشراف المخرج أحمد رشوان، وورشة موجهة لهواة السينما من أبناء الصعيد و شارك فيها 12 شاب وفتاة من الأقصر وسوهاج وأسيوط وتقوم الورشة على دراسة مراحل صناعة الفيلم والتذوق السينمائي والتواصل بين شباب الأقصر والمهرجان من خلال متابعتهم لأفلام المهرجان في النصف الثاني للورشة ومشاركتهم في المناقشات مع صناع الأفلام.

وبدأت المخرجة شويكار خليفة ورش وعروض أفلام الأطفال في مدارس الأقصر من مدرسة الفرنسيسكان بطريق الكباش ومدرسة أبو الحجاج وصلاح الدين الابتدائية ووادي الملكات.

ومن المقرر أن يشارك في المهرجان رجل الأعمال نجيب ساويرس، وعدد من الفنانين من بينهم ليلى علوي وخالد يوسف ويسرا، وإلهام شاهين، ومنة شلبي، وهاني رمزي، وحسن الرداد، وطارق عبد العزيز، وصبري فواز، ومنال سلامة، وسلوى محمد علي، ومدحت العدل، ومحمد العدل، ومجدي أحمد علي وسعد هنداوي.