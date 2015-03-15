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ضبط 21 قطعة سلاح و7 قطع آثرية و16 متهم هارب فى حملة أمنية بالمنيا

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ضبط 21 قطعة سلاح و7 قطع آثرية و16 متهم هارب فى حملة أمنية بالمنيا ضبط 21 قطعة سلاح و7 قطع آثرية و16 متهم هارب فى حملة أمنية بالمنيا

أرشيفية

ألقت السلطات الأمنية بالمنيا القبض علي 16 متهم هارب بالإضافة إلي ضبط أسلحة غير مرخصة وقطع سلاح.

فقد تم ضبط 21 قطعة سلاح ناري بحوزة 21 متهم وهي 4 بندقية اليه وبندقية رصاص و8 بندقية خرطوش و8 فرد خرطوش بالاضافة الي 53 طلقة نارية.

فيما تم القبض علي شخص يدعي عاشور م 36 سنه عاطل من المنيا والسابق اتهامه في 5 قضايا منها مخدرات سلاح ابيض وسلاح ناري اخرهم القضية رقم 15019 لسنة 2013 جنايات قسم المنيا مخدرات وبحوزته 7 تماثيل مختلفة الاحجام والاشكال وترجع الي العصر الفرعوني وبمواجهته اقر بحيازته للقطع الاثريه المضبوطه بقصد الاتجار.

بينما ألقي القبض علي 16 متهم هارب من أحداث الشغب من بينهم 2 متهمين من بني مزار في القضايا ارقام 7035 لسنة 2013 اداري مركز بني مزار حرق كنيسه العهد وسرقة المحلج

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