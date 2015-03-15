قطر تعتمد 65 دولاراً لبرميل النفط في التسعة أشهر المقبلة من الموازنة

قال وزير المالية القطري علي شريف العمادي إن بلاده ستواصل اعتماد سعر برميل النفط عند مستواه السابق في موازنة 2014/2015 وهو 65 دولارا للبرميل وذلك خلال التسعة أشهر المقبلة حتي نهاية العام الحالي.

وكانت قطر قد مدت الأسبوع الماضي العمل بموازنتها للعام المالي الحالي من نهاية الشهر الجاري، إلى 31 ديسمبر القادم لتعديل موعد بدء العام المالي عندها من الأول من أبريل إلي الأول من يناير من كل عام.

وأوضح العمادي خلال تصريحات صحفية علي هامش اجتماع معهد التمويل الدولي الذي بدأت فعالياته اليوم الأحد، أن متوسط سعر البرميل حتي الأن خلال فترة الموازنة يتخطى 65 دولارا للبرميل وهو ما مكن من تحقيق فوائض في الموازنة.