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بنك الإمارات الوطني: يجب دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمصر لدفع عجلة الاقتصاد

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بنك الإمارات الوطني: يجب دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمصر لدفع عجلة الاقتصاد بنك الإمارات الوطني: يجب دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمصر لدفع عجلة الاقتصاد


> أكد “شاين نيسلون” المسئول التنفيذ لمجموعة بنك الامارات دبي الوطني أن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في يمثل المحرك الأساس لدفع عجلة النمو الاقتصادي.

وقال نيسلون ـ خلال جلسة نقاش حول تمويل الأسواق الناشئة خلال فعاليات اليوم الثالث لمؤتمر مصر الاقتصادي المنعقد في شرم الشيخ حاليا ـ “سنجد أن تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر يقدر فقط بـ 6% من إجمالي محفظة الائتمان، هناك قدرة كبيرة للبنوك لكي تقوم بإعادة إحياء وتمويل هذه المشروعات بشرط الشفافية الكاملة”.

وأضاف نيسلون قائلا “عندما ننظر الى كيف تمول البنوك الأسواق الناشئة، دائما ما نجد أن الرهن أحد وسائل التمويل، لو تحدثنا عن الرهن العقاري ونسبته في مصر تبلغ 2% فقط وهى نسبة منخفضة “، مشيرا في ذات الوقت إلى قدرة النظام داخليا على خلق المزيد من فرص العمل وخلق المزيد من رأس المال للشركات الصغيرة والمتوسطة التي لاتزال في حاجة لتحسين.

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