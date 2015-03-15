رئيس البورصة المصرية: سوق رأس المال في مصر يعود من جديد بكفاءة

توقع محمد عمران رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية أن سوق رأس المال في مصر يعود من جديد ليعمل بكفاءة ويجذب المزيد من الشركات.

وقال عمران ـ خلال جلسة نقاش حول تمويل الأسواق الناشئة خلال فعاليات اليوم الثالث لمؤتمر مصر الاقتصادي المنعقد في شرم الشيخ اليوم الأحد ـ إن مؤشر”مورجان ستانلي” للأسواق الناشئة أشار إلى أن مصر من أفضل الأسواق في المنطقة، ونحن ننظر إلى توسع السوق، وفي هذا المجال نود أن ننظر إلى الأرقام والإحصائيات في مصر عام 2014 فقد تم إدراج 13 شركة جديدة في البورصة المصرية.

وأضاف أن السوق قدم التمويل الملائم للشركات المدرجة في البورصة ، موضحا أن هناك 220 شركة مدرجة حققت من بينهم 72 شركة أرباحا كبيرة .

وتابع عمران قائلا إن الشركات تبحث عن أمرين، الأول سوق رأس المال الجيد الذي يشمل لوائح وحوكمة جيدة تستطيع تقديم التمويل لهم، والثاني إمكانية الخروج في الوقت الملائم بطريقة بسيطة وهو أمر متوفر في سوق المال المصري .

وأوضح أنه في أول أشهر من عام 2015 استطعنا جذب 5 شركات مدرجة جديدة بإجمالي 2 مليار جنيه مصري ، متوقعا إدراج المزيد من الشركات في الفترة المقبلة.