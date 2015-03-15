«شكري» يستقبل وزير الدولة البرلماني للشئون الخارجية في اليابان

التقي سامح شكري، وزير الخارجية، مساء أمس السبت، في مدينة شرم الشيخ مع وزير الدولة البرلماني للشئون الخارجية في اليابان، حيث تم تناول العلاقات الثنائية بين مصر واليابان والجهود المشتركة لمكافحة خطر الإرهاب.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، السفير بدر عبد العاطي، إن الوزير الياباني شدد خلال اللقاء علي سعادته للمشاركة في المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ وتطلع اليابان لقيام الرئيس عبدالفتاح السيسى بزيارة لطوكيو في المستقبل القريب، آخذا في الاعتبار المناخ الإيجابي الذي تولد عن زيارة رئيس وزراء اليابان شينزو ابي للقاهرة في يناير الماضي والالتزام المتبادل بدفع العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات.

وأضاف المتحدث أن المسئول الياباني أكد خلال الاجتماع علي أن استقرار وازدهار مصر ضروري لاستقرار وإزدهار كل دول العالم بما في ذلك اليابان وأن بلاده تدعم الجهود المبذولة لتحقيق التنمية والاستقرار في مصر ومكافحة الإرهاب.

وقال عبد العاطي إن الوزير شكري أكد خلال اللقاء علي تطلع مصر لمساهمة اليابان في عملية التنمية قي مصر وزيادة الاستثمارات اليابانية.