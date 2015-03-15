مجموعة الفطيم تعلن زيادة استثماراتها فى السوق المصرية لـ22.5 مليار جنيه

أعلنت شركة ماجد الفطيم، الراعى البلاتينى لمؤتمر " مصر المستقبل"، زيادة حجم استثماراتها فى السوق المصرية، لتصل إلى 22,5 مليار جنيه مصرى.

وقام آلان بجانى، الرئيس التنفيذى لمجموعة الفطيم القابضة، خلال فعاليات مؤتمر "مصر المستقبل"، بتوقيع مذكرة التفاهم الخاصة بالمشروعات الجديدة مع الحكومة المصرية، خلال مؤتمر "مصر المستقبل"، وتتضمن الاتفاقية مشروعات جديدة بإجمالى 4 مليارات جنيه مصرى من الاستثمارات الإضافية.

وتشمل المشروعات الجديدة تطوير أربعة مراكز للتجزئة فى المدن والمجتمعات السكنية الجديدة بالقاهرة، وتطوير 4 مراكز للتسوق فى القاهرة الكبرى، بالإضافة إلى تخصيص 500 مليون جنيه مصرى لتقديم أول وأكبر مجمع لسينمات VOX على مدار الخمس سنوات القادمة.

وكشف آلان بجانى النقاب اليوم عن مشروعين ضمن خطة الاستثمار التى تم الإعلان عنها مؤخرًا بقيمة 18 مليار جنيه مصرى، ويتضمن المشروعان مركز "سيتى سنتر" جديد تحت اسم سيتى سنتر ألماظة، باستثمارات تبلغ 3,5 مليار جنيه مصرى، بالإضافة إلى مشروع التوسعة الضخم لسيتى سنتر المعادى، باستثمارات تبلغ 4 مليارات جنيه مصرى.

وتعليقاً على الاستثمارات الجديدة، قال آلان بجانى -الرئيس التنفيذى لماجد الفطيم القابضة- "لقد نجحت الحكومة فى خلق مناخ استثمارى جاذب مما شجعنا فى ماجد الفطيم على زيادة استثماراتنا إلى 22,5 مليار جنيه مصرى، بالإضافة لقرب إنهاء الاتفاقات على مشروعين ضخمين كجزء من خطة الاستثمار التى تم الإعلان عنها مؤخرًا بإجمالى 18 مليار جنيه مصرى، أن استثمارنا فى مشروعات جديدة يؤكد إيماننا القوى بالفرص الواعدة المتاحة فى السوق المصرية، بالإضافة إلى ذلك، فقد شرفنا بحضور السيد الرئيس لمؤتمرنا الصحفى، الأمر الذى يعزز وجود الإرادة لتطوير الاقتصاد المصرى".

يأتى إعلان ماجد الفطيم عن الاستثمارات الأخيرة بعد وقت قصير من إعلانها تفاصيل خطتها الاستثمارية الخمسية بإجمالى استثمارات 18 مليار جنيه مصرى، وتتضمن تلك الخطة إقامة مول مصر باستثمارات 5 مليارات جنيه مصرى، وزيادة عدد فروع كارفور هايبر ماركت وسوبر ماركت لتصل إلى 55 فرعاً أواخر 2019 باستثمارات تصل إلى 5 مليارات جنيه مصرى، واستكمال التوسعات الأخيرة فى سيتى سنتر الإسكندرية باستثمارات 70 مليون جنيه مصرى، هذا إلى جانب مشروعات أخرى.

من ناحية أخرى، يقوم ماجد الفطيم حالياً على دراسة الجدوى لأربع قطع من الأراضى المخصصة لتطوير مراكز تجزئة فى عدد من أحياء فى القاهرة، وستعمل المشاريع الجديدة على تلبية الطلب المتنامى على مراكز التسوق والتجزئة المتكاملة فى مصر ودول المنطقة، حيث تتمتع مراكز ماجد الفطيم بالتطور والابتكار لتقديم أسعد اللحظات لكل الناس كل يوم.

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