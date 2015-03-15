الكهرباء توقع اتفاقية بقيمة 1.5 مليار دولار لإنشاء محطات تعمل بالفحم

شهد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وسعادة الدكتور أحمد بهجت (عن بنشمارك)، صباح اليوم الأحد، مراسم توقيع اتفاقية شراء الطاقة، وذلك بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء وشركة بنشمارك .

ويأتى ذلك فى إطار فعاليات مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى (مصر المستقبل)، الذى يعقد بمدينة شرم الشيخ .

المحطة تعمل بالفحم غير الملوث للبيئة بقدرة إنتاجية 2300 ميجاوات بمنطقة مطوبس بكفر الشيخ، ووفقا للمعايير البيئية العالمية، وتقدر التكلفة الاستثمارية الإجمالية بحوالى 1.5 مليار دولار.

وقد وقع من الجانب المصرى المهندس أحمد الحنفى رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وذلك بحضور المهندس أسامة عسران نائب وزير الكهرباء والمهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر .

وسوف تسهم هذه المحطات فى إضافة قدرات جديدة لمواجهة معدات النمو الاقتصادى، وزيادة الطلب على الطاقة، مع تنفيذ إستراتيجيات قطاع الكهرباء لتنوع مصادر الطاقة خلال الفترة المقبلة، وتوفيرها لجميع الأغراض، فضلاً عن توفير المزيد من فرص العمل للشباب.