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محمد عمران: السوق المصرية الأعلى نمواً عالميا منذ 30 يونيو 2013

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محمد عمران: السوق المصرية الأعلى نمواً عالميا منذ 30 يونيو 2013 محمد عمران: السوق المصرية الأعلى نمواً عالميا منذ 30 يونيو 2013
قال الدكتور محمد عمران رئيس البورصة، إنه تم قيد نحو 4 شركات خلال يناير وفبراير الماضيين، برأس مال 2 مليار جنيه.

وأضاف "عمران"، خلال جلسة عمل بعنوان تمويل الأسواق الناشئة بمؤتمر شرم الشيخ الاقتصادى، أنه تم إدراج 13 شركة جديدة بالبورصة العام الماضى، لافتا إلى أن السوق المصرية هى الأعلى نمواً على مستوى العالم منذ 30 يونيو 2013، وذلك وفقاً لمؤشرات مورجان ستانلى.

وأكد "عمران"، أن مختلف المؤسسات المالية العالمية حسنت من معدلات نمو واستقرار السوق المصرية عموما، مثل فيتش وستاندر آند بورز .


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