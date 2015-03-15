السيسى يلقى كلمة أمام الجلسة الختامية للمؤتمر الاقتصادى ظهر اليوم

كتب محمد الجالى – بعثة شرم الشيخ
تعليقات (4)
2
كلمه الرئيس محمد حسنى وكلمه الرئيس مرسى وكلمه الرئيس الاسد عبد الفتاح السيسى
بواسطة: هشامبتاريخ: الأحد، 15 مارس 2015 10:40 ص
رد فعل مرسي على نجاح المؤتمر الاقتصادي رد فعل مرسي على نجاح المؤتمر الاقتصادي صرحت مصادر أمنية أن الرئيس المعزول محمد مرسي أصابته حال اكتئاب ورفض تناول الإفطار صباح اليوم بعد اطلاعه على عدد من الصحف، التي أبرزت في عناوينها الرئيسية أخبار نجاح المؤتمر الاقتصادي. وأعلن "مرسي" لعدد من الحراس غضبه الشديد بسبب قصد عدد من الدول الخليجية التبرع بمبلغ 4 مليارات دولار لمصر، معتبرا أنها استهزاء بأحداث فض رابعة، وأنها ردا على موقف الحكومة القطرية بسحب وديعة الـ2 مليار دولار، التي كانت قد أودعتها في حساب البنك المركزي أثناء توليه الحكم كشف فريد الديب، محامى الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك، عن رأى الرئيس المخلوع عن المؤتمر الاقتصادى، مشيرًا إلى أن "مبارك، يتابع المؤتمر الاقتصادى لحظة بلحظة خلال القنوات الفضائية، وأنه سعيد بالنجاح الكبير الذى يحقق المؤتمر"، مؤكداً أنه سبق لمبارك توقع هذا النجاح. وأشار، إلى أن مبارك أشاد بالمساعدات الخليجية لمصر وأنه دعا إلى مؤتمر مماثل خلال عام 1986، ولمس بنفسه حجم الإقبال من المستثمرين العرب ، وحجم العون الذى يقدمونه، مبديا سعادته بإقامة المؤتمر فى شرم الشيخ التى سعى أن تكون منارة للعالم خاصة أن القاعة التى عقد بها المؤتمر أنشأت فى عهده. وأوضح أديب، أن مبارك أشاد بالرئيس عبد الفتاح السيسي وخطواته نحو الإصلاح الاقتصادى بمصر، مؤكداً أنه رئيس مخلص يسعى لإصلاح أحوال الشعب ، متمنيا له مزيدًا من النجاح
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دون يا تاريخ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
بواسطة: فؤاد الشعراوىبتاريخ: الأحد، 15 مارس 2015 10:45 ص
أفرش يا سيسى سجادة الرخاء على ربوع أرض مصر الطيبه الطاهره ليسير عليها شعب مصر المخلص الصابر
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أتمنى أن أرى مشروعات لنقل وتوطين التكنولوجيا كقيمة مضافة
بواسطة: أ.د. هشام نبيه المهديبتاريخ: الأحد، 15 مارس 2015 10:47 ص
مع خالص التهاني بنجاح المؤتمر .. مبروك ياضحكة مصر
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أمنية حياتى ياسيادة الرئيس
بواسطة: محمود بكرىبتاريخ: الأحد، 15 مارس 2015 10:26 ص
أمنية حياتى ياسيادة الرئيس أن أصافحك....ربنا يحميك