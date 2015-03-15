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جيمس موران: مصر تسلك نهجا اقتصاديا جديدا بسلسلة من الإصلاحات المهمة

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جيمس موران: مصر تسلك نهجا اقتصاديا جديدا بسلسلة من الإصلاحات المهمة جيمس موران: مصر تسلك نهجا اقتصاديا جديدا بسلسلة من الإصلاحات المهمة
قال جيمس موران، سفير المفوضية الأوروبية فى القاهرة، إن تسلك حاليا اتجاها اقتصاديا جديدا بسلسلة مهمة جدا من الإصلاحات لكل من الاقتصاد العالمى والمستثمرين.

وجاءت تصريحات موران لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا" فى اليوم الثانى لفعاليات المؤتمر الاقتصادى المقام بشرم الشيخ.

العلاقات المصرية الأوروبية طبيعية وقديمة للغاية
>وتحدث موران فى مقابلته مع الوكالة الصينية عن العلاقات المصرية الأوروبية، ووصفها بأنها طبيعية وقديمة للغاية، وقال إن أوروبا هى المستثمر الأجنبى الأول فى مصر مع أكبر شريك تجارى، ولدينا الآلاف من الشركات العاملة فى مصر، كما أن هناك مئات الآلاف من الناس يعيشون فى كلا الطرفين.

وأشارت شينخوا إلى أن شركة سيمنز الألمانية وقعت أمس، السبت، أربع مذكرات تفاهم مع مصر لتأسيس محطات طاقة بقيمة 10 مليارات دولار أمريكى، بينما وقعت شركة "بريتش بتروليم" البريطانية اتفاقا فى مجال الطاقة مع مصر بقيمة تسعة مليارات دولار.

وأعرب سفير الاتحاد الأوروبى عن أمله فى أن يشعر كل المصريين بعودة مصر إلى النمو الاقتصادى، وقال إنه مع عودة النمو للاقتصاد المصرى، مثلما كان قبل ثورة يناير، نأمل بشدة أن يكون ممكنا هذه المرة انتشاره لكل الشعب.

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مصر 365

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