إحالة معلمة أمرت طالب بصعق زميله فى مدرسة بحلوان للمحاكمة التأديبية

كشفت تحقيقات النيابة الإدارية فى القضية 145 لسنة 57 تعليم استمرار مسلسل المهازل التعليمية داخل المدارس، وتبين ارتكاب إحدى المدرسات بحلوان جريمة أخلاقية فى حق طلابها تؤكد تخليها عن كافة المشاعر الإنسانية، وبعرض أوراق القضية على المستشار سامى فهمى نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية وافق على إحالة "إيمان.ع.م" المدرسة بمدرسة النهضة التجريبية للغات التابعة لإدارة حلوان التعليمية للمحاكمة.>وأكد تقرير الاتهام الذى أعده المستشار نورالدين عبدالقادر نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، أن "إيمان ع.م" المدرسة بمدرسة النهضة التجريبية للغات التابعة لإدارة حلوان التعليمية "48 سنة" بدرجة كبير أخصائيين أصدرت تعليمات للطالب "عبدالرحمن م ا" بالمدرسة بصعق زميله "عبدالعزيز م ع" بصاعق كهربائى كان بحوزة الطالب الأول، كما قامت بصعقه فى يده مما أصابه بحالة إعياء شديدة.

وجاء بأوراق القضية أن المدرسة قامت بالتعدى بالضرب على الطالب المجنى عليه بعد إبلاغه عنها والإدلاء بشهادته حول الواقعة المنسوبة إليها، وتعدت بالضرب أيضاً على الطالب "محمد .إ" على وجهه على إثر شهادته ضدها وطلبت النيابة الإدارية من المحكمة التأديبية تحديد جلسة عاجلة لنظر القضية ومحاكمة المتهمة.

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