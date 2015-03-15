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«جوجل» يحتفل بذكرى ميلاد المخرج شادي عبد السلام

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«جوجل» يحتفل بذكرى ميلاد المخرج شادي عبد السلام «جوجل» يحتفل بذكرى ميلاد المخرج شادي عبد السلام

احتفل محرك البحث الشهير غوغل، الأحد، بذكرى ميلاد المخرج المصري شادي عبد السلام الذي اشتهر بإخراجه لفيلم “المومياء”.

وولد المخرج الراحل في 15 مارس 1930 وتخرج من كلية فيكتوريا بالإسكندرية عام 1948، ثم درس فنون المسرح في لندن والتحق بعدها بكلية الفنون الجميلة بالقاهرة وتخرج عام 1955.

وبدأ شادي عبد السلام حياته الفنية مصمما للديكور وعمل مساعدا للمهندس الفني رمسيس واصف، ثم عمل مساعدا للإخراج في عدة أفلام، كان أغلبها لمخرجين أجانب، منها الفيلم البولندي “الفرعون”، الذي كان نقطة البداية الحقيقية في مشواره.

وعمل أيضا مساعدا للمخرج في فيلم “وإسلاماه”، والفيلم الإيطالي “الحضارة”، والفيلم الأميركي “كليوباترا”.

وأخرج للسينما المصرية عددا من الأفلام القصيرة الهامة منها “الفلاح الفصيح” 1970، والفيلم المأخوذ عن إحدى البرديات الفرعونية القديمة، المعروفة باسم “شكوى الفلاح الفصيح”.

وقدم “رائعته” المومياء عام 1975، ويتناول الفيلم الذي حصد العديد من الجوائز قضية سرقة الآثار.

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