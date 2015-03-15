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مقتل قيادي شيعي في الحشد الشعبي بمحيط تكريت بالعراق

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مقتل قيادي شيعي في الحشد الشعبي بمحيط تكريت بالعراق مقتل قيادي شيعي في الحشد الشعبي بمحيط تكريت بالعراق

 

الحشد الشعبي

أفاد مصدر في قيادة عمليات صلاح الدين العسكرية، اليوم الأحد، ان قيادياً كبيراً في الحشد الشعبي قتل في ساعة متأخرة من الليلة الماضية بمواجهات مع تنظيم الدولة الاسلامية “داعش” خارج مدينة تكريت/ 170 كيلومترا شمالي بغداد/.

وقال المصدر لوكالة الانباء الالمانية إن “علي الموسوي المعروف بأبي الحسنين وهو قائد كتائب الامام علي قد قتل في مواجهات جرت عند اطراف مدينة تكريت الغربية الليلة الماضية مع تنظيم داعش وان جثة الموسوي تم نقلها الى قاعدة سبايكر لغرض ايصالها جواً الى مدينة بغداد”.

واضاف “ان الموسوي يعد ثاني قيادي في الحشد الشعبي يقتل في هجوم صلاح الدين بعد مقتل مهدي ابو نوري الكناني مسؤول الجناح العسكري في عصائب اهل الحق والذي قتل قرب قضاء الدور قبل نحو عشرة ايام”.

ويذكر أن الموسوي احد اعضاء الجمعية الوطنية التي تشكلت بعد الاحتلال الامريكي للعراق عام 2003.

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