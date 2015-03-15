ضبط 287 قطعة سلاح و224 تاجر مخدرات و5 تشكيلات عصابية خلال 24 ساعة

استكمل قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية، بقيادة اللواء كمال الدالى، مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأمن العام، حملاته الأمنية الموسعة التى تستهدف البؤر الإجرامية، لملاحقة الخارجين عن القانون، من تُجّار المخدرات والأسلحة، والهاربين من تنفيذ الأحكام، وضبط التشكيلات العصابية والعناصر الخطرة ممن يروعون المواطنين.

وأسفرت الحملات التى تمت بالتنسيق مع مديريات الأمن وقطاع الأمن المركزى بجميع محافظات الجمهورية، خلال 24 ساعة عن ضبط 100 قطعة سلاح نارى عبارة عن 12 بندقية آلية و26 بندقية خرطوش و12 طبنجة و50 فردا محلى الصنع و941 طلقة نارية مختلفة الأعيرة وضبط 181 قطعة سلاح أبيض وضبط 2 ورشة لتصنيع الأسلحة النارية.

ونجحت الحملات فى ضبط 224 متهم فى قضية مخدرات وتم ضبط بحوزتهم كمية من مخدر البانجو وزنت 418,495 كيلو وكمية من مخدر الحشيش وزنت 10,362 كيلو وكمية من مخدر الهيروين وزنت 1,215 كيلو وكمية من مخدر الأفيون وزنت 25 جرام) وأمبول مخدر و47215 قرصا مخدرا ومنشطا جنسيا.

كما تم ضبط 5 تشكيلات عصابية ضمت 10 متهمين ارتكبوا 6 حوادث سرقة متنوعة، وضبط 3 هاربين من السجون و42 متهم هارب مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا، و5 مراقَبين هاربين وضبط 6 متهمين من المشهور عنهم القيام بأعمال البلطجة وبحوزتهم فرد محلى الصنع و5 قطع سلاح أبيض وضبط 848 دراجة نارية مخالفة وضبط 3 سيارات مُبلغ بسرقتها.

الأمن العام يضبط 441 قطعة سلاح و4 عصابات ويبيد 9 أفدنة خشخاش خلال 24 ساعة