اليوم.. "الاتصالات" توقع مذكرة تفاهم مع الشيخ صالح كامل بمليار جنيه

قال خالد نجم وزير الاتصالات المصرى على هامش المؤتمر الاقتصادى، إن وزارة الاتصالات ستوقع اليوم مذكرة تفاهم مع الشيخ صالح كامل رجل الأعمال لمشروع السجل التجارى بقيمة مليار جنيه.

وقد عرضت وزارة الاستثمار خلال المؤتمر الاقتصادى العديد من الفرص الاستثمارية على المستثمرين أهمها 3 مشروعات فى المؤتمر الاقتصادى، خاصة بالمعدات الذكية بقيمة 23 مليار دولار، والسجل التجارى بقيمة مليار جنيه والمشروع الآخر لتطوير مكاتب التوثيق بقيمة 700 مليون، ومناطق القرى التكنولوجية بقيمة 15 مليار جنيه .

وأشار خالد نجم إلى أنه عرض على المستثمرين مقومات عمل القطاع والتحديات التى تواجه القطاع لعام 2020 وكيفية التغلب عليها، وكيفية مساعدة المستثمرين لتحقيق أهدافهم.

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