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قوات الاحتلال الإسرائيلى تطلق النار على المزارعين شرق خان يونس

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قوات الاحتلال الإسرائيلى تطلق النار على المزارعين شرق خان يونس قوات الاحتلال الإسرائيلى تطلق النار على المزارعين شرق خان يونس
أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلى صباح اليوم النار تجاه الأراضى الزراعية والمنازل الفلسطينية شرق خان يونس جنوب قطاع غزة.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال المتمركزة فى أبراج المراقبة العسكرية المقامة على الشريط الحدودى شرق بلدة خزاعة شرق خان يونس، أطلقت نيران أسلحتها الرشاشة والقنابل الدخانية على منازل المواطنين والأراضى الزراعية.

وأضافت أن إطلاق النار ألحق أضرارا فى عدد من المنازل وأجبر المزارعين على ترك أراضيهم، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وتستهدف قوات الاحتلال، بشكل شبه يومى، الأراضى الزراعية والمنازل القريبة من الحدود الشمالية والشرقية لقطاع غزة، وهو ما يعتبره الفلسطينيون انتهاكا لاتفاق التهدئة الموقع بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى برعاية مصرية فى السادس والعشرين من أغسطس الماضى والذى أنهى حربا إسرائيلية على القطاع استمرت 51 يوما.
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