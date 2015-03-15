زيادة وزن الحامل تؤثر على الطفل فى جميع مراحله العمرية

• أضرار زيادة الوزن للحوامل

• عواقب سمنة الحوامل على الأطفال فى المستقبل

كشفت دراسة علمية حديثة، عن أن الإصابة بزيادة الوزن أو السمنة قبل الحمل، أو اكتساب الكثير من الوزن خلال فترة الحمل، قد يضع الأطفال فى خطر متزايد للإصابة بالسمنة فى جميع مراحل أعمارهم.>وقالت المؤلفة اليزابيث إكسباند، وهى حاصلة على الدكتوراه من جامعة كولومبيا فى مدينة نيويورك، إن الزيادة فى الوزن أثناء الحمل أمر طبيعى، ولكن النساء بحاجة إلى معرفة أن اكتساب الكثير من الوزن يمكن أن يعرض الطفل للإصابة بالسمنة فى مرحلة ما بعد الطفولة.>وأوضح الباحثون، خلال الدراسة المنشورة مؤخراً عبر الموقع الطبى الأمريكى “Health Day News”، أن سمنة الحوامل تعرض الأطفال للإصابة بأمراض مزمنة فى المستقبل.

ووجدت الدراسة، التى شملت أكثر من 1000 سيدة من الحوامل، أن الأطفال الذين ولدوا لأمهات يعانين من زيادة مفرطة فى الوزن خلال فترة الحمل كانوا أكثر عرضة للسمنة.

ونشرت الدراسة على الإنترنت فى مجلة "تغذية الأم والطفل".

ويتشرف اليوم السابع بتلقى أسئلتكم واستفساراتكم الطبية عبر الإيميل التالى: Health@youm7.com.

موضوعات متعلقة:

دراسة أمريكية: سمنة الحوامل ترفع خطر إنجاب أطفال بتشوهات خلقية