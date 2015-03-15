أخبار عاجلة

مساء dmc - مستشار الأمن القومي الأمريكي يشيد بجهود مصر في مكافحة الإرهاب -
مساء dmc - الرئيس السيسي : الولايات المتحدة شريك إستراتيجي ونتطلع أن تشهد علاقتنا معها إنطلاقة جديدة -
مساء dmc - الرئيس السيسي يلتقي عاهل الأردن بواشنطن قبل لقاء الملك عبد الله مع ترامب -
مساء dmc - أسامة كمال: الدولة لم تحارب محمد مرسي وكان هناك مشكلة في منظومة الكهرباء -
حظك اليوم برج العذراء الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
فيديو| رمضان لمغتصب «طفلة البامبرز»: «الشيطان استقال وسافر من منطقتكم» -
طرح سلع غذائية مخفضة الأسعار في دمياط -
فيديو| مجاهد: «طبق السلطة بقى محتاج قرض.. والحكومة في غيبوبة» -
قابيل: صناعة الغزل والنسيج على رأس أولويات الوزارة -
لإصدار قرار ندب «منعدم».. خصم 10 أيام من مسؤولين بالأوقاف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

زيادة وزن الحامل تؤثر على الطفل فى جميع مراحله العمرية

Google+ Print
زيادة وزن الحامل تؤثر على الطفل فى جميع مراحله العمرية زيادة وزن الحامل تؤثر على الطفل فى جميع مراحله العمرية
كشفت دراسة علمية حديثة، عن أن الإصابة بزيادة الوزن أو السمنة قبل الحمل، أو اكتساب الكثير من الوزن خلال فترة الحمل، قد يضع الأطفال فى خطر متزايد للإصابة بالسمنة فى جميع مراحل أعمارهم.

• أضرار زيادة الوزن للحوامل


>وقالت المؤلفة اليزابيث إكسباند، وهى حاصلة على الدكتوراه من جامعة كولومبيا فى مدينة نيويورك، إن الزيادة فى الوزن أثناء الحمل أمر طبيعى، ولكن النساء بحاجة إلى معرفة أن اكتساب الكثير من الوزن يمكن أن يعرض الطفل للإصابة بالسمنة فى مرحلة ما بعد الطفولة.

• عواقب سمنة الحوامل على الأطفال فى المستقبل


>وأوضح الباحثون، خلال الدراسة المنشورة مؤخراً عبر الموقع الطبى الأمريكى “Health Day News”، أن سمنة الحوامل تعرض الأطفال للإصابة بأمراض مزمنة فى المستقبل.

ووجدت الدراسة، التى شملت أكثر من 1000 سيدة من الحوامل، أن الأطفال الذين ولدوا لأمهات يعانين من زيادة مفرطة فى الوزن خلال فترة الحمل كانوا أكثر عرضة للسمنة.

ونشرت الدراسة على الإنترنت فى مجلة "تغذية الأم والطفل".

ويتشرف اليوم السابع بتلقى أسئلتكم واستفساراتكم الطبية عبر الإيميل التالى: Health@youm7.com.

موضوعات متعلقة:


>دراسة أمريكية: سمنة الحوامل ترفع خطر إنجاب أطفال بتشوهات خلقية

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365