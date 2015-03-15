مصادر: تسليم المخطط الاقتصادى لمشروع محور القناة لمجلس الوزراء اليوم

كشفت مصادر بهيئة قناة السويس أن دار الهندسة (شاعر وشركاه) الفائز بتنفيذ المخطط العام لمشروع محور قناة السويس انتهى من المخطط الاقتصادى للمشروع، وسوف يتم تسليمه اليوم الأحد لمجلس الوزراء عقب انتهاء فعاليات المؤتمر الاقتصادى.

وأشارت المصادر إلى أن المشروع ينقسم إلى شقين، الأول خاص بالمخطط العام والنطاق الجغرافى للمشروع والصناعات التى سيتم العمل بها وطبيعتها، والشق لثانى هو الإطار القانونى والذى قام بإعداده مكتب سرى الدين للاستشارات القانونية الفائز مع دار الهندسة شاعر وشركاه، وتتم المشروعات على مرحلتين الأولى مدتها 15 عاما حتى عام 2030 وتقع على مساحة 450 مليون متر وتبدأ المرحلة الثانية من 2030 وتستمر 15 عاما أخرى.

وأضافت المصادر أن المخطط العام حدد النطاق الجغرافى للمشروع فى ثلاث محافظات (بورسعيد - السويس - الاسماعيلية) يضم 6 موانئ بحرية أهمها ميناء شرق بورسعيد والعين السحنة والطور والعريش وان أهم الصناعات التى سيتم إقامتها بالمشروع بما فيها صناعات السفن والصناعات اللوجستية ويتضمن رسما تفصيلا للمنطقة التى سيتم إقامة المشروعات عليها واحتياجات البنية الأساسية من طرق ومحطات مياه وصرف صحى وكهرباء.

وحول الشق الثانى من المشروع وهو الشق القانونى أوضح الدكتور هانى سرى الدين أنه تم الانتهاء من المقترحات الخاصة بالهيكل القانونى وأهمها التوصية بإنشاء هيئة خاصة تحت اسم "الهيئة العامة لتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ويصدر قرار بإنشائها من رئاسة الجمهورية وفقا لاحكام قانون المناطق الاقتصادية الخاصة رقم 82 لسنة 2003 والذى أقرت الحكومة تعديلاته فى الأسبوع الماضى وهو يعد من أفضل التشريعات الاستثمار فى مصر حتى الآن" وأن الهيئة الجديدة التى ستتولى إدارة وتنفيذ المشروع ستكون منفصلة عن هيئة قناة السويس الحالية وفقا للمقترح المقدم بالدراسة.

وكان الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس قد قدم عرضا تقديميا لمشروعات محور قناة السويس أمس السبت ضمن فعاليات المؤتمر الاقتصادى الدولى بشرم الشيخ.

وأكد مميش خلال تقديمه للمشروع أن قناة السويس الجديدة مماثلة لقناة السويس القديمة فى العمق والعرض وأنها تسمح بمرور السفن العملاقة وتوفر الجهد والوقت على أصحاب ومالكى السفن الملاحية ومنها تقليل وقت الانتظار والسرعة فى العبور وأننا نستهدف عبور 97 سفينة متوسط عبور يومى خلال عام 2023 بدلا من 49 سفينة حاليا، وـن مشروع القناة الجديدة مرتبط بمشروع محور قناة السويس لتسهيل حركة العبور واستيعاب أكبر كمية من السفن العابرة من خلال المجرى الملاحى لقناة السويس.

وأضاف مميش أن المشروع سوف يوفر مليون فرصة عمل وزيادة الدخل القومى بشكل كبير وأن العمل فى قناة السويس الجديدة يتم بشكل موفق للغاية، وسوف يتم الافتتاح الرسمى للقناة الجديدة خلال شهر أغسطس القادم حسب أوامر الرئيس السيسى، وسوف تشهد القناة الجديدة عبور أول سفينة فى المجرى الملاحى لقناة السويس لتبدأ بعدها المرحلة الأولى لمشروع محور قناة السويس.

بالفيديو..خلال المؤتمر الاقتصادى..مهاب مميش يعرض مشروعات قناة السويس.. ويؤكد: الأكثر أمانًا وهدية مصر للعالم.. خططت على أسس علمية وفق معايير.. ويخاطب الحضور: مرحبا بكم على طريق صنع السلام ونبذ الإرهاب