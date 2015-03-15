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العضو المنتدب للقابضة للسياحة: أنجزنا عقد مينا هاوس والمؤتمر انطلاقة قوية

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العضو المنتدب للقابضة للسياحة: أنجزنا عقد مينا هاوس والمؤتمر انطلاقة قوية العضو المنتدب للقابضة للسياحة: أنجزنا عقد مينا هاوس والمؤتمر انطلاقة قوية
أشاد المهندس عادل والى، العضو المنتدب للشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما بالمؤتمر الاقتصادى، قائلا: "المؤتمر انطلق انطلاقة قوية وبالفعل مثل نقطة تحول فى الاقتصاد المصرى".

وأضاف، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أنه تم توقيع عقد إدارة فندق مينا هاوس من قبل مجموعة ماريوت العالمية لمدة 15 سنة.

وقال: "سبق أن انتهى عقد شركة الإدارة "أوبروى للفنادق" بنهاية عام 2012، لتقوم الشركة القابضة "إيجوث"، بإدارة "مينا هاوس"، ذاتيا لحين اختيار إدارة جديدة، لتتقدم نحو 9 شركات عالمية، منها شركة ماريوت العالمية والتى تم إسناد لها مهام إدارة "مينا هاوس" لمدة 15 عاما.

وحصلت إيجوث على منحة توقيع العقد بقيمة 5 ملايين جنيه، وتوقيع خطاب النوايا لإدارة وتشغيل الفنادق بين "إيجوث" و"ماريوت".

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