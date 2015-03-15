العضو المنتدب للقابضة للسياحة: أنجزنا عقد مينا هاوس والمؤتمر انطلاقة قوية

أشاد المهندس عادل والى، العضو المنتدب للشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما بالمؤتمر الاقتصادى، قائلا: "المؤتمر انطلق انطلاقة قوية وبالفعل مثل نقطة تحول فى الاقتصاد المصرى".إعلان - Ads إعلان - Ads
وأضاف، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أنه تم توقيع عقد إدارة فندق مينا هاوس من قبل مجموعة ماريوت العالمية لمدة 15 سنة.
وقال: "سبق أن انتهى عقد شركة الإدارة "أوبروى للفنادق" بنهاية عام 2012، لتقوم الشركة القابضة "إيجوث"، بإدارة "مينا هاوس"، ذاتيا لحين اختيار إدارة جديدة، لتتقدم نحو 9 شركات عالمية، منها شركة ماريوت العالمية والتى تم إسناد لها مهام إدارة "مينا هاوس" لمدة 15 عاما.
وحصلت إيجوث على منحة توقيع العقد بقيمة 5 ملايين جنيه، وتوقيع خطاب النوايا لإدارة وتشغيل الفنادق بين "إيجوث" و"ماريوت".