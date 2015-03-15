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القوات العراقية تقتل 96 من داعش بصلاح الدين والأنبار

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القوات العراقية تقتل 96 من داعش بصلاح الدين والأنبار القوات العراقية تقتل 96 من داعش بصلاح الدين والأنبار
قتلت القوات العراقية المشتركة 96 من مسلحى تنظيم داعش الإرهابى خلال عمليات عسكرية فى محافظتى صلاح الدين والأنبار بينما وصلت مستشفى الرمادى بالأنبار سبع جثث و68 جريحاً غالبيتهم من المدنيين سقطوا نتيجة هجمات انتحارية للتنظيم على المدينة.

وقال الناطق باسم وزارة الداخلية العراقية عميد سعد معن فى تصريح صحفى، ان قيادة عمليات صلاح الدين مدعومة بقوات "الحشد الشعبى" نفذت فى منطقة الديوم بتكريت والطريق الحولى عملية أسفرت عن مقتل 5 إرهابيين واصابة عشرة آخرين وتدمير سيارة مفخخة يقودها انتحارى قبل وصولها لموقع القوات.

واضاف: أن " الشرطة الاتحادية قتلت 6 ارهابيين فى منطقة الفتحة بصلاح الدين اضافة إلى قناص، كما تم تفكيك عدد من العبوات الناسفة فى البو عجيل والدوير وتفجير صهريج و3 سيارات مفخخة، كما قتلت القوات الامنية 30 ارهابيا فى سلسلة جبال حمرين من جهة منطقة الفتحة وأبطلت مفعول 25 عبوة ناسفة وسيارة مفخخة.

وأعلنت قيادة عمليات سامراء تفجير "شفل مدرع" وفككت 10 عبوات ناسفة، وقال معن: ان عمليات دجلة والحشد الشعبى نفذا حملة تفتيش فى قضاء المقدادية اسفرت على العثور على 4 دور مفخخة تمت معالجتها.
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