رجل أعمال يتوقع ارتفاع معدل النمو فى مصر 5.5% إلى 6% لهذا العام

قال رجل الأعمال فتحى الطحاوى، أن المؤتمر الاقتصادى المنعقد فى شرم الشيخ حاليا ناجح بكل المقاييس، ولضمان استمرار النجاح يجب تذليل العقبات ومراقبة خطوات تنفيذ الاتفاقيات حتى لا تعوق تنفيذها وتجهض أهدافها البيروقراطية.

وأضاف فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى وكبار المسئولين فى الدولة أثبتوا أن مصر لا يمكن أن تعود للخلف أبدا مهما حاول الأقلية، لافتا إلى أن مصر أثبتت أنها ستكون من الدول الكبرى ولن تعود تابعة لأحد، وهناك جهد فوق الطبيعى بذله الرئيس خلال المؤتمر الاقتصادى.

وأضاف أن وجود البعد الأفريقى وحرص القيادة السياسية على دعوتهم والتواصل معهم يميز المؤتمر الاقتصادى، مؤكدا أن مصر تستعيد مكانتها على الساحة الأفريقية والعربية بل وعلى الساحة الدولية، متوقعا قرارات اقتصادية لتنشيط الاستثمار وفتح السوق والتبادل التجارى بين مختلف الدول.

>وتوقع رجل الاعمال فتحى الطحاوى، أنه حال تنفيذ المشروعات التى تم الاتفاق عليها فى المؤتمر الاقتصادى، فإن معدل النمو فى مصر سيرتفع من 5.5% إلى 6% لهذا العام.