تعرف على أسباب للشعور بالإعياء والإرهاق.. أهمها الإسراف فى الحلويات

أسباب الشعور بالكسل والخمول

يشعر الكثيرون بالإعياء والإرهاق والحاجة للنوم لفترات طويلة على مدار اليوم، دون أن يدركوا سبب ذلك، ونقدم لكم من خلال هذا التقرير أبرز الأسباب التى تتسبب فى الشعور بهذه الأحاسيس السلبية، وذلك حسبما نشر مؤخراً بموقع "رعاية الصحة" الأمريكى، وهى تشمل:

1. الإسراف فى تناول الحلويات والأطعمة الغنية بالسكر مثل الشيكولاتة، حيث ترتفع مستويات السكر بشكل ملحوظ ثم تنخفض بسرعة، لتجعل الإنسان يشعر بالتعب والإرهاق.

2. الإفراط فى تناول الطعام قبل الخلود إلى النوم، وهو يصيبك أيضاً بالحموضة وسوء الهضم.

3. اضطراب النوم: قد يحدث بسبب اضطراب انقطاع التنفس المفاجئ خلال النوم، أو قد يحدث بسبب الضغوط المستمرة.

4. الإسراف فى تناول المشروبات الغنية بالكافيين مثل القهوة والشاى، ويجب عدم تناول هذه المشروبات بعد الثالثة عصراً.

5. ممارسة الرياضة قبل النوم قد يتداخل مع نومك، لأن النشاط البدنى يعمل على إفراز هرمون الكورتيزول، والذى يعزز الشعور باليقظة والانتباه، لذا لا يجب ممارسة الرياضة قبل النوم بفترة تقل عن 3 ساعات، لكن ممارسة الرياضة مبكراً يعد من أفضل الوسائل لتعزيز مستويات الطاقة وتحسين جودة النوم.

تعرف على الأدوية التى قد تصيبك بالخمول

1 بعض الأدوية تؤثر على طاقة الجسم وتجعلك تشعر بالحاجة إلى النوم، مثل مضادات الحساسية ومسكنات الآلم وباسطات العضلات وأدوية القلق والاكتئاب.

2 الشعور بالعطش وعدم تناول المياه لفترة طويلة يحد من قدراتك البدنية ويجعلك تشعر بالخمول، ولذا يجب تناول كميات كافية من المياه على مدار اليوم.

3 الشعور بالاكتئاب: يخفض مستويات الطاقة بالجسم ويعزز الشعور بالخمول، لذا يجب ممارسة الرياضة لأنها تفرز هرمونات الأندروفين التى تعزز المزاج العام للإنسان.

4 الإصابة ببعض الاضطرابات المرضية قد يجعل الإنسان يشعر بنقص الطاقة وقلة النشاط، مثل الأنيميا أو نقص إفراز الغدة الدرقية أو السكرى أو أمراض القلب، لذا يجب زيارة الطبيب للتعرف على مدى إصابة الشخص بأحد هذه الأمراض، والحصول على الأدوية المناسبة.

موضوعات متعلقة..

>

أخصائى تغذية: الابتعاد عن التدخين والملوثات يجنبك الشعور بالإرهاق