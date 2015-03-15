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شرطة دبي تلقي القبض على عصابة إفريقية سرقت 6 محال

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شرطة دبي تلقي القبض على عصابة إفريقية سرقت 6 محال شرطة دبي تلقي القبض على عصابة إفريقية سرقت 6 محال

تمكنت فرق التحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي من إلقاء القبض على عصابة، تخصصت في سرقة المستودعات التجارية عن طريق كسر الأقفال في منتصف الليل، وتركزت على منطقة نايف.

وقال اللواء خليل إبراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي في شرطة دبي، إنه ورد نحو 6 بلاغات تفيد بوقوع سرقات لعدد من المحال في منطقة نايف، وبناء عليه تم تشكيل فرق بحث وتحر، وتم الوقوف على الأسلوب الإجرامي وتبين أنه واحد في هذه البلاغات .

ولفت المنصوري إلى أن رجال التحريات تمكنوا من تحديد العصابة التي كانت تقوم بكسر أبواب المحال بآلة حادة، وألقي القبض عليهم جميعاً، وعثر على بعض المسروقات مخزنة لدى أحدهم في بيته، منوهاً بأن المحال تعمل في تجارة الأقمشة وأن البضائع المسروقة تقدر بملايين الدراهم.

وأشار اللواء المنصوري إلى أن المتهمين اعترفوا أنهم استخدموا أسلوب المراقبة واستغلوا فترة الليل في تنفيذ مخططهم، وأنهم من الجنسية الأفريقية وأن بعضهم لديه إقامة في الدولة، و3 منهم متسللون وتم تحويلهم إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

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