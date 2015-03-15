مجلس سهيل المرر يؤكد دور الإعلام في ترسيخ الهوية الوطنية

أوصى المشاركون في مجلس وزارة الداخلية، الذي استضافه المواطن سهيل شاهين المرر في منزله بمدينة خليفة في أبوظبي، بعنوان «تعدد الثقافات والجنسيات وأثره على الهوية الوطنية»، بضرورة تعزيز جهود الإعلام المحلي في ترسيخ مفهوم الهوية الوطنية لدى الأجيال الشابة من المواطنين.

وحث المشاركون على تشجيع واستقطاب المواطنين والمواطنات على العمل في القطاع الخاص، ودعا المتحدثون ضمن مجالس التوعية التي ينظمها مكتب ثقافة احترام القانون في وزارة الداخلية، على مدار العام، وأداره الإعلامي علي الشامسي من مؤسسة أبوظبي للإعلام، إلى تقنين الاعتماد على الأيدي العاملة.

وأجمع المشاركون على ضرورة تشجيع المواطنين على الزواج المبكر، وتشجيع الأبناء على التسجيل في مراكز تحفيظ القرآن لدورها في تعليم أصول وقواعد اللغة العربية.