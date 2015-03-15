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"الوزراء": دراسة مخاطر منطقة "العاصمة الجديدة" بدأت منذ سبتمبر الماضى

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"الوزراء": دراسة مخاطر منطقة "العاصمة الجديدة" بدأت منذ سبتمبر الماضى "الوزراء": دراسة مخاطر منطقة "العاصمة الجديدة" بدأت منذ سبتمبر الماضى
قال الدكتور أحمد بدوى رئيس الشبكة القومية للزلازل ومستشار إدارة الأزمات والكوارث بمركز معلومات دعم واتخاذ القرار بمجلس الوزراء، إنه تم عمل جميع الدراسات المبدئية الخاصة بمواجهة الكوارث الطبيعية بمشروع العاصمة الجديدة، والذى أعلن عنه الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان خلال المؤتمر الاقتصادى أمس الأول الجمعة.

وأضاف الدكتور أحمد بدوى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن دراسة المخاطر بالمنطقة التى سيتم إنشاء المدينة عليها بدأت قبل المؤتمر بشهور منذ سبتمبر 2014 وحتى فبراير الماضى، حيث تم عمل دراسة متكاملة وشاملة للمشروع، والذى سيقام شرق الطريق الدائرى الإقليمى فى المساحة المحصورة بين طريق السويس وطريق العين السخنة فى موقع وسيط بين قلب القاهرة القديمة، ومنطقة قناة السويس.

وأشار الدكتور أحمد بدوى، إلى أن المنطقة آمنة من الزلازل وكل المخاطر الطبيعية الأخرى المتواجدة مثل السيول والأعاصير وغيرها، موضحا أن الدراسات استهدفت أيضا الاستفادة الطبيعية وجيولوجيا الأرض بالمنطقة التى سيقام عليها المشروع.

وأوضح الدكتور أحمد بدوى، أنه سيتم فيما بعد عمل دراسات للمخاطر الطبيعية لكل مشروع داخلى بالعاصمة الجديدة على حدة، حسب نوعه والمساحة التى سيقام عليها حتى يقاوم أى مشكلات جيولوجية بالتربة.

فى سياق متصل قال الدكتور أحمد بدوى، إن أى دولة يمكنها التغلب على المخاطر الموجودة بها مثل اليابان، والتى يحدث بها أكبر قدر من الزلازل سنويا لكنها فى الوقت ذاته تغلبت على ذلك، وبها العديد من المفاعلات النووية، مؤكدا أن أى مشروع فى العالم قبل تنفيذه يتم عمل دراسات للمخاطر الطبيعية التى قد تتعرض لها.


>بالصور.. المؤتمر الاقتصادى يشهد ولادة العاصمة الجديدة.. وزير الإسكان: تقع بين القاهرة القديمة ومنطقة قناة السويس.. تتكلف 45 مليار دولار وبناؤها يستغرق من 5 لـ7 سنوات.. وأكبر الخبراء شاركوا فى التخطيط

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