اليوم..استكمال محاكمة بديع و104 فى اقتحام ديوان محافظة الإسماعيلية

تستكمل محكمة جنايات الإسماعيلية، نظر محاكمة محمد بديع مرشد الإخوان و104 أخرين بتهمة محاولة اقتحام ديوان محافظة الإسماعيلية، وقتل 3 أشخاص، اليوم الأحد، بمقر مجمع محاكم الإسماعيلية بالاستماع إلى شهود الإثبات.

وتنظر الدائرة الثالثة بالمحكمة برئاسة المستشار سعيد عابدين، محاكمة 105 متهمين بينهم الدكتور محمد بديع، مرشد جماعة الإخوان، وقيادات الجماعة، منهم الدكتور محمد طه وهدان، عضو مكتب إرشاد الجماعة، والمهندس صبرى خلف الله المدير الإدارى للجماعة بالإسماعيلية، ضمن 34 متهما بالتحريض على العنف، فيما اتهم المتهمين الباقين، بقتل ثلاثة أشخاص، وإصابة 27 آخرين، ومحاصرة ومحاولة اقتحام ديوان محافظة الإسماعيلية فى يوليو 2013 فى أعقاب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسى.

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