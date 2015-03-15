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انتظام حركة المرور بمحاور وشوارع القاهرة والجيزة

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انتظام حركة المرور بمحاور وشوارع القاهرة والجيزة انتظام حركة المرور بمحاور وشوارع القاهرة والجيزة
انتظمت حركة المرور أمام حركة السيارات، صباح اليوم الأحد، فى شوارع القاهرة والجيزة، حيث شهد نفق الأزهر ومحور 26 يوليو وطريق صلاح سالم والأتوستراد و15 مايو وكوبرى أكتوبر وطريق العروبة وقصر العينى ومناطق وسط البلد، حالة من السيولة المرورية فى ظل تواجد رجال المرور.

وعلى جانب آخر، شهدت محطات مترو الأنفاق حالة من السيولة فى حركة المواطنين أثناء استقلالهم للعربات فى جميع الاتجاهات، رغم تكدس العديد من الركاب دائمًا فى محطة مترو الشهداء، بسبب استمرار إغلاق محطة مترو السادات، فيما لم تشهد أى محطة أعطالاً فى أى قطارات.

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مصر 365