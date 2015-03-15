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النعناع وجذور العرقسوس أبرز الأعشاب لعلاج الالتهاب الرئوى

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النعناع وجذور العرقسوس أبرز الأعشاب لعلاج الالتهاب الرئوى النعناع وجذور العرقسوس أبرز الأعشاب لعلاج الالتهاب الرئوى
نعيش فى عالم ملىء بالملوثات، والمهيجات، والكائنات الضارة والغبار والفطريات وغيرها من السموم، لذلك فالحفاظ على صحة الرئتين مهمة صعبة.

ووفقاً لتقرير صدر مؤخراً عبر الموقع الأمريكى الطبى “Health”، المختص بفوائد الأغذية والعلاجات الطبيعية، فإن هناك أعشابًا مذهلة تساعد فى علاج الالتهاب الرئوى ومشاكل التنفس، والتى تشمل:

1- النعناع


>النعناع يحتوى على المنثول، الذى يعتبر عنصراً هاماً لصحة الرئة، حيث يهدئ ويعزز حرية التنفس واسترخاء العضلات الملساء فى الجهاز التنفسى.

وأوضح الخبراء، أن النعناع يعد من ضمن الأعشاب المذهلة التى لها فوائد عديدة للجهاز التنفسى، وتهدئ من التهاب الممرات الأنفية، وتساعد على طرد المخاط، كما أنها تساعد على استرخاء العضلات بالقرب من الجهاز التنفسى العلوى، بالإضافة إلى أنها غنية بمضادات الأكسدة التى تساعد على تقليل الإلتهاب الناتج عن الأكسدة والضرر.

2- جذور العرقسوس


>العرقسوس هو واحد من أكثر الأعشاب المستهلكة على نطاق واسع فى العالم، حيث إنه يعتبر مهدئاً طبيعياً للكحة وموسع للشعب الهوائية، بالإضافة إلى أنه يلين الأغشية المخاطية فى الحلق، ويحفز الجهاز المناعى.

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