مصادر ترجح اختيار رئيس جديد للبريد خلال شهر

رجحت مصادر مطلعة بأنه سيتم تعيين رئيس جديد للهيئة القومية للبريد خلال شهر، خلفا للمهندس خالد نجم والذى شغل منصب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

كان المهندس خالد نجم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قد أصدر قرارا بندب مجدى متولى حجازى، رئيس قطاع الأمانة العامة بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مرة أخرى للقيام بأعمال رئيس الهيئة القومية للبريد، إلى جانب عمله الأصلى، وذلك لحين اختيار رئيس للهيئة فى اول قرار للوزير الجديد منذ توليه منصبه.

وكان مجدى متولى قد عين قائما بأعمال هيئة البريد قبل اختيار المهندس خالد نجم لشغل المنصب رسميا لمدة أربعة أشهر، قبل أن يتم اختياره وزيرا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

كما قرر الوزير تشكيل لجنة برئاسة القائم بأعمال رئيس مجلس الادارة لتيسير أعمال الهيئة مكونة من رفعت شبل نائب رئيس مجلس ادارة الهيئة والمهندس ماجد جبريال نائب رئيس مجلس ادارة الهيئة، أحمد صلاح الدين أحمد نائب رئيس مجلس ادارة الهيئة وسعيد حسين سامى الدليل نائب رئيس مجلس الادارة للأمانة العامة.

وتشكل اللجنة ايضا الدكتور جلال الدين عثمان إسماعيل نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة والمهندس هاشم زهير نائب رئيس مجلس ادارة الهيئة وأحمد عبد الله رئيس محور الحركة والتوزيع والمهندس حاتم نبيل رئيس محور الموارد البشرية ومصطفى سليمان رئيس قطاع الشئون المالية.