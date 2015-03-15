القضاء الإداري ينظر دعاوى وقف انتخابات الصحفيين

تنظر محكمة القضاء الإدارى برئاسة أحمد الشاذلى، اليوم الأحد، الدعاوى القضائية المقامة من فايز زايد رئيس تحرير جريدة أخبار البرلمان والصحفى طارق درويش المرشح على منصب النقيب، وصحفيين آخرين لوقف انتخابات نقابة الصحفيين المقرر إجراؤها الجمعة القادمة.

وجاء بصحيفة الدعوى أن نقيب الصحفيين امتنع عن تنفيذ الأحكام القضائية النهائية واجبة النفاذ، وامتنع عن تنقية جدول الصحفيين المشتغلين من أسماء المتوفين والذين لم يعملوا في مهنة الصحافة إطلاقا.

جدير بالذكر أن إصرار مجلس النقابة على إجراء الانتخابات دون تنفيذ الأحكام القضائية يبطل العملية الانتخابية بالكامل، ويعتبر إهدارا للمال العام ومجهودات أعضاء الجمعية العمومية ويدخل النقابة في نفق مظلم، كما يهدد بفرض الحراسة على النقابة.