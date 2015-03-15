الأمن يجمع تحرياته عن وقائع لساقطة اتهمت شبابا بمعاشرتها "دون أجر"

كشف مصدر أمنى بوزارة الداخلية، أن الساقطة المقبوض عليها لاتهامها 5 شباب بمعاشرتها دون سداد المبالغ المالية المتفق عليها، أُعيد القبض عليها بعد إخلاء سبيلها، حيث تبين أن القضية تخضع تحت جرائم الدعارة لوجود أموال واتفاقات مالية أبرمت بين الطرفين "السيدة والشباب" قبل المعاشرة.

وأفاد المصدر، أن أجهزة الأمن تجرى تحريات حول المتهمة لمعرفة عما إذا كان سبق لها ممارسة الرذيلة مع الرجال من عدمه، وذلك عن طريق تحريات مباحث الآداب بالتنسيق مع مديرية أمن الدقهلية.

كانت المتهمة "شيماء. ع. ع" - 22 سنة ربة منزل اتهمت فى محضر 5 شباب بمعاشرتها جنسيا ورفضهم دفع المبلغ المتفق عليه لها، وأخلت النيابة سبيلها والشباب الخمسة بعد تصالحهم، إلا أن النائب العام المستشار هشام بركات أمر بضبطها وإحضارها وإعادة فتح التحقيق فى الواقعة.

تلقى مركز شرطة منية النصر بلاغا من "شيماء"، اتهمت فيه كلا من "خالد.ى.ع.ع " - 17 سنة سائق توك توك - و"أحمد.م.ع " - 17 سنة مقيم فى كفر علام - و"إبرهيم ف م" و" على.أ" مقيمين فى عزبة الضهرى– و"عبده.أ. ص" بممارسة الرذيلة معها وبعدما انتهوا من معاشرتها داخل شقة أحدهم بعزبة الضهرى دائرة المركز فروا هاربين دون أن يدفعوا لها المبلغ المتفق عليه.

تمكن الرائد محمد الشربينى، رئيس مباحث منية النصر، من ضبط المتهم الأول والثانى وبمناقشتهما اعترفا بارتكاب الواقعة مع باقى الشباب، فتحرر بالواقعة المحضر رقم 1434 إدارى منية النصر لسنة 2015 وإحالتهما إلى النيابة العامة، التى أخلت سبيل الساقطة والشباب عقب تصالحهم.