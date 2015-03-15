القبض على 7 من "الإخوان" أثناء محاولتهم التظاهر غرب الإسكندرية

تمكن ضباط القول الأمنى المعين للمرور بدائرة قسم الدخيلة، من ضبط7 من عناصر الإخوان أثناء محاولتهم التظاهر غرب الإسكندرية مساء أمس السبت.

وتبين ضبط كل من ( أشرف م م 42 سنة مهندس كهرباء مقيم دائرة القسم بحوزته فرد خرطوش محلى الصنع عيار 12 وطلقه من ذات العيار، أسامه ح ع 47 سنة مدير مشتريات مقيم دائرة القسم بحوزته صورة المعزول، محمود ع ا 43 سنة فنى مقيم دائرة القسم بحوزته شريط قماش مدون عليه "لا إله الا الله - كتائب القسام"، أحمد ا ع 20 سنة طالب مقيم أول العامرية، أحمد م م 19 سنة طالب مقيم أول العامرية، عبدالرحمن ا ع 17 سنة طالب مقيم أول العامرية، وعبدالله ا ا 15 سنة طالب مقيم أول العامرية)، وجميعهم ينتمون لتنظيم الإخوان الإرهابى " لقيامهم وآخرين بالتجمع بدائرة القسم بالمخالفة لقانون التظاهر، تم فحصهم بالتنسيق مع الأمن الوطنى وتحرر المحضر جنايات القسم وجار العرض على النيابة.