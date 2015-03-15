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استعجال تقرير الطب الشرعى لحارس عقار عثر عليه مقتولاً بالساحل

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استعجال تقرير الطب الشرعى لحارس عقار عثر عليه مقتولاً بالساحل استعجال تقرير الطب الشرعى لحارس عقار عثر عليه مقتولاً بالساحل
أمرت نيابة الساحل باستعجال تقرير الطب الشرعى لجثة حارس أحد العقارات، عثر عليه مقتولاً داخل الغرفة المخصصة لإقامته أسفل أحد العقارات المكلف بحراستها بالساحل.

كان قسم شرطة الساحل قد تلقى بلاغًا من الأهالى يفيد بمقتل حارس عقار داخل الغرفة المخصصة له أسفل العقار الذى يحرسه، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ، وكشفت المعاينة المبدئية عن وجود جثة القتيل على أرضية الغرفة المخصصة له، وعلى ملابسه بعض آثار الدماء.

تم نقل الجثة إلى المشرحة، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وتمت إحالته إلى النيابة التى تولت التحقيق.

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مصر 365