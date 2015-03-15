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إزالة التعديات على 23 فداناً أملاك دولة بالفشن جنوب بنى سويف

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إزالة التعديات على 23 فداناً أملاك دولة بالفشن جنوب بنى سويف إزالة التعديات على 23 فداناً أملاك دولة بالفشن جنوب بنى سويف
تمكنت قوات الشرطة بالتنسيق مع الوحدة المحلية بمركز ومدينة الفشن جنوب بنى سويف من ازاله التعديات على 23 فدان أملاك دولة (أرض الشونة القديمة) بجوار المدرسة الثانوية الزراعية سبق وتم تخصيصها لإقامة مشروعات عامة.

كانت حملة تضم العقيد عمرو العدل مأمور مركز شرطة الفشن ونائبه المقدم مدحت قرنى ورئيس المباحث الرائد محمد إبراهيم والمحاسب خالد عويس رئيس الوحدة المحليه وقوات الشرطة والأمن المركزى فرضت كردونا أمنيا حول احدى المناطق المطلة على البحر، (أرض الشونة) لوجود تعديات من الأهالى عليها رغم أنها مخصصة لإقامة منشآت عامة منها مبنيين وحدتى مرور وغاز طبيعى وقامت المعدات الثقيلة ( اللوادر) بإزالة ما عليها من مبان وأسوار وتحميلها على السيارات لإلقائها فى أماكن خالية بعيداً عن المنطقه.

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مصر 365