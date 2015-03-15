أخبار عاجلة

فيديو| رمضان لمغتصب «طفلة البامبرز»: «الشيطان استقال وسافر من منطقتكم» -
طرح سلع غذائية مخفضة الأسعار في دمياط -
فيديو| مجاهد: «طبق السلطة بقى محتاج قرض.. والحكومة في غيبوبة» -
قابيل: صناعة الغزل والنسيج على رأس أولويات الوزارة -
لإصدار قرار ندب «منعدم».. خصم 10 أيام من مسؤولين بالأوقاف -
فيديو| موسى: «الإخوان جالهم سعار بعد لقاء ترامب والسيسي» -
«النصر للملاحات» تستهدف مبيعات بقيمة 144 مليون جنيه خلال 2016 - 2017 -
«الوفد»: لقاء السيسي وترامب سينعكس على تسوية أزمات المنطقة -
إسرائيل تستعين بـ«معتز عبد الفتاح» للدفاع عن نفسها: «العرب قتلوا مليون عربي» -
حظك اليوم برج الأسد الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

مصرع وإصابة 4 من قوات "فجر ليبيا" جراء الاشتباكات مع "داعش"

Google+ Print
مصرع وإصابة 4 من قوات "فجر ليبيا" جراء الاشتباكات مع "داعش" مصرع وإصابة 4 من قوات "فجر ليبيا" جراء الاشتباكات مع "داعش"
لقى عنصر من عملية "الشروق" التابعة لقوات "فجر ليبيا" مصرعه، وأٌصيب ثلاثة آخرون، مساء السبت، خلال اشتباكات مع تنظيم "داعش" الإرهابى، على الطريق الرابط بين منطقتى هراوة والنوفلية شرقة مدينة سرت.

وأكد المتحدث الرسمى باسم ما يعرف بعملية "الشروق" العقيد إسماعيل الشكرى فى تصريح مساء أمس سقوط قتيل و3 جرحى فى صفوفهم خلال اشتباكات مع تنظيم "داعش".

وقال الشكرى إن جماعات مسلحة تنسب نفسها إلى ما يسمى بتنظيم "داعش" نشرت دورية على الطريق المذكور.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365