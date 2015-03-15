مصرع وإصابة 4 من قوات "فجر ليبيا" جراء الاشتباكات مع "داعش"

لقى عنصر من عملية "الشروق" التابعة لقوات "فجر ليبيا" مصرعه، وأٌصيب ثلاثة آخرون، مساء السبت، خلال اشتباكات مع تنظيم "داعش" الإرهابى، على الطريق الرابط بين منطقتى هراوة والنوفلية شرقة مدينة سرت.

وأكد المتحدث الرسمى باسم ما يعرف بعملية "الشروق" العقيد إسماعيل الشكرى فى تصريح مساء أمس سقوط قتيل و3 جرحى فى صفوفهم خلال اشتباكات مع تنظيم "داعش".

وقال الشكرى إن جماعات مسلحة تنسب نفسها إلى ما يسمى بتنظيم "داعش" نشرت دورية على الطريق المذكور.

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