5 أسباب تجعلك تتخلص من الكسل وتمارس الرياضة

غالباً ما يفضل الإنسان المكوث فى المنزل خلال الأجواء الباردة بفصل الشتاء، رغم التأثيرات الصحية السلبية التى قد يتعرض لها، نظراً لعدم ممارسة الأنشطة البدنية واتباع عادات غذائية صحية والجلوس لفترات طويلة، ولذا نقدم لكم مجموعة من الأسباب المقنعة ستحفزكم على ممارسة الرياضة ورفع معدلات النشاط والتخلص من الكسل والخمول، وذلك حسبما نشر مؤخراً بموقع "رعاية الصحة" الأمريكى، وتشمل:

1. ممارسة الرياضة والحد من الأوقات التى تقضيها بالمنزل، يُساهم فى الحد من خطر الإصابة بأمراض القلب، وكشفت دراسة طبية حديثة أذيعت نتائجها خلال الاجتماع السنوى للكلية الأمريكية لأمراض القلب، أن كل ساعة تجلسها فى اليوم ترفع فرص إصابتك بأمراض القلب بنسبة 14%، ولفتت أيضاً أن الأشخاص الذين يجلسون فترات طويلة فى المنزل ترتفع فرص إصابتهم بتكلس الشرايين التاجية للقلب.

2. الحد من تطور الشيخوخة: كشفت دراسة حديثة أشرف عليها باحثون من جامعة بوسطن، أن الأشخاص الذين يتمتعون بلياقة بدنية عالية فى الأربعينيات من عمرهم تنخفض فرص إصابتهم بالشيخوخة المبكرة، وتنخفض سرعة تطورها.

3. الحد من فرص الإصابة بالخرف: كشفت دراسة أشرف عليها باحثون من جامعة فاندربيلت، أن ممارسة الرياضة تعزز صحة القلب وتقلل فرص الإصابة بمشاكل الذاكرة، وتحد من خطر الإصابة بالزهايمر والخرف.

4. النشاط والرياضة يحدان من القلق والضغوط النفسية: ممارسة الرياضة بشكل منتظم والبعد عن الخمول والكسل يساهم فى الحد من القلق والضغوط النفسية، ويسيطر على أعراض الاكتئاب.

5. إلهام أصدقائك وأقرابئك من أجل ممارسة الرياضة: كشف دراسة حديثة أشرف عليها باحثون من جامعة كولدج لندن البريطانية، أن 66.5% من الرجال والنساء بدءوا ممارسة الرياضة عقب ممارسة المقربين منهم للنشاط البدنى.

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